5-7 декабря в Казани пройдет международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Его основной темой станет «Отражение идентичности», сообщили организаторы мероприятия.

Форум пройдет в преддверии Саммита стран БРИКС, который в 2024 году будет принимать Казань. На форуме ожидаются спикеры из 20 стран мира, в первую очередь участников и кандидатов на участие в БРИКС: Индии, Китая, Аргентины, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и других государств.

Среди иностранных гостей — эксперты с мировым именем: архитектор, художник из Нигерии, обладатель «Золотого льва» Венецианской архитектурной биеннале 2023 Демас Нвоко, а также американский художник нигерийского происхождения Олалекан Джейифоус, исследователь отношений между архитектурой̆, историей̆ и обществом, обладатель «Серебряного льва».

На полях форма специалисты обсудят развитие городов и поиск баланса между активным международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого уникального места. Куратор и менеджер Али Пусат расскажет о своем успешном кейсе Galataport, преобразившем набережную в Стамбуле.

В мероприятиях форума также примут участие архитекторы ведущих российских бюро, среди которых Wowhaus, «АБ Рождественка», ASADOV, «Остоженка», Atrium, UNK, Меганом, DNK ag, «Студия 44», «Тотан», T+T architects, «Мегабудка», WALL, Osetskaya.Salov, ГОРА, Nowadays, «Хвоя», «Архдесант»

В рамках форума заявлено несколько сессий об актуальных вопросах современной архитектуры и развития городов. Так, на сессии «Мост между Востоком и Западом. Как транспортная инфраструктура влияет на развитие городов» обсудят новые возможности, которые открывает запуск федеральной трассы М12, связавшей Москву и Казань.

Еще одна сессия — «Прибрежные территории: особенности планирования, экономический потенциал при формировании новых традиций» — будет посвящена тому, как грамотно организовывать проекты вдоль воды. В ней примут участие команды, которые уже имели такой успешный опыт.

В рамках форума обсудят использование нейросетей, искусственного интеллекта и технологии иммерсивного интернета в работе архитекторов. Кроме того, архитекторы затронут темы города для детей и пожилых людей, вопросы инклюзии, сберегающие и стимулирующие здоровье технологии в городской среде. На выездных гастролях будут представлены результаты воркшопов фестиваля «Открытый город»

Отдельно на форуме поговорят о том, как религиозные и культурные объекты становятся полем для архитектурных экспериментов (сессия «Архитектура смыслов и образов»), а также обсудят редевелопмент и креативные практики изменения пустующих городских пространств.

Еще одна из тем форума — «Градоэкологический каркас как основа устойчивого развития городов». В этой сессии примут участие городской̆ планировщик Мария Боэ (Сингапур), профессор архитектуры и городских теорий, член правления ISOCARP Альрауф Али (Катар), директор CLOU Architects (Китай) Лин Ли и другие специалисты.

Форум продлится три дня, ожидается, что его посетят больше семи тысяч человек. Мероприятие пройдет модернистском театре имени Галиасгара Камала. Выбор места организаторы называют символичным, поскольку театр одновременно олицетворяет культуру Татарстана и служит примером творческого сотрудничества стран: рядом со зданием театра возводят новое, разработанное международным архитектурным консорциумом из известных бюро.

