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14:34, 7 ноября 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении 33 украинских беспилотников

Минобороны России рассказало об уничтожении 33 беспилотников ВСУ за сутки

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом во вторник, 8 ноября, журналистам рассказали в Министерстве обороны.

Там уточнили, что цели были сбиты в районах населенных пунктов: Сватово Луганской народной республики, Пантелеймоновка и Пески Донецкой народной республики, Мирное и Червоногорка Запорожской области, а также Новая Збурьевка Херсонской области.

Кроме того, были уничтожены два самолета воздушных сил Украины: Су-27 и МиГ-29. «Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — добавили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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      Евгения Куликова
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