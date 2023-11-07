Минобороны отчиталось об уничтожении 33 украинских беспилотников

Минобороны России рассказало об уничтожении 33 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом во вторник, 8 ноября, журналистам рассказали в Министерстве обороны.

Там уточнили, что цели были сбиты в районах населенных пунктов: Сватово Луганской народной республики, Пантелеймоновка и Пески Донецкой народной республики, Мирное и Червоногорка Запорожской области, а также Новая Збурьевка Херсонской области.

Кроме того, были уничтожены два самолета воздушных сил Украины: Су-27 и МиГ-29. «Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — добавили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.