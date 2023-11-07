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14:32, 7 ноября 2023Россия

Российские военные сбили два самолета ВСУ за сутки

Минобороны сообщило, что российские военные сбили два самолета ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 7 ноября журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что украинский Су-27 был сбит в районе села Бригадировка в Харьковской области, а истребитель МиГ-29 — в районе населенного пункта Роскошное в Донецкой народной республике.

Также российские военнослужащие перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские истребители и средства ПВО уничтожили вертолет и десять самолетов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Варвара Родикова
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