Российские военные сбили два самолета ВСУ за сутки
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 7 ноября журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что украинский Су-27 был сбит в районе села Бригадировка в Харьковской области, а истребитель МиГ-29 — в районе населенного пункта Роскошное в Донецкой народной республике.
Также российские военнослужащие перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские истребители и средства ПВО уничтожили вертолет и десять самолетов ВСУ.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.