Российские военные сбили два самолета ВСУ за сутки

Минобороны сообщило, что российские военные сбили два самолета ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 7 ноября журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что украинский Су-27 был сбит в районе села Бригадировка в Харьковской области, а истребитель МиГ-29 — в районе населенного пункта Роскошное в Донецкой народной республике.

Также российские военнослужащие перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские истребители и средства ПВО уничтожили вертолет и десять самолетов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.