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14:18, 7 ноября 2023Среда обитания

Названы регионы России с самой доступной арендой квартир

РИА Новости: аренда квартир в Кузбассе и Петербурге оказалась самой доступной
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Наибольшая доля семей из четырех человек может арендовать двухкомнатную квартиру в Кемеровской области и Санкт-Петербурге, следует из материалов исследования, проведенного РИА Новости. В этих регионах такое съемное жилье оказалось доступным более чем для двух третей семей (70,2 и 68,3 процента соответственно).

В пятерку лидеров рейтинга вошли также Татарстан, Ленинградская и Иркутская области. На последних пяти позициях оказались северокавказские республики России: Чечня, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария. Там арендовать жилье из двух комнат могут от 13,1 до 21,2 процента семей.

Согласно условиям, примененным исследователями, семьи из двоих взрослых и двоих детей 70 процентов средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, тратят на аренду жилья. Долю семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитывали на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. При этом в рейтинге указывалась как доля семей, так и необходимый для этого доход. Например, в лидирующем в списке Кузбассе для аренды нужны 75,1 тысячи рублей, а в идущем вторым Петербурге — уже 104,8 тысячи.

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Москва заняла в рейтинге 28-е место. Из-за требуемого дохода почти в 160 тысяч рублей аренда в столице доступна только 53,4 процента семей с двумя детьми.

Ранее стало известно, что за последние полгода аренда комнат подорожала в 55 из 70 российских городов. По данным аналитиков портала «Мир квартир», в среднем цены выросли на 5,2 процента, до 8716 рублей в месяц. Сильнее всего съемные комнаты подорожали в Новокузнецке (плюс 36,1 процента), Владикавказе (плюс 31,8 процента) и Чебоксарах (плюс 25,8 процента).

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      Дмитрий Воронин
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