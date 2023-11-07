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09:11, 7 ноября 2023Силовые структуры

Погоня российских полицейских со стрельбой за микроавтобусом попала на видео

На Сахалине полицейские устроили погоню со стрельбой за водителем микроавтобуса

Сотрудники ДПС в Сахалинской области открыли стрельбу по микроавтобусу, водитель которого пытался скрыться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ГИБДД и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как полицейские следуют за микроавтобусом Toyota Town Ace, который в ходе погони опасно маневрирует, выезжая на встречную полосу и обочину. В какой-то момент лихач останавливается, а к его машине подбегают несколько сотрудников ДПС, которые вытаскивают его из салона и надевают на него наручники.

По данным ведомства, все произошло 6 ноября на улице Пушкина в Долинске Сахалинской области. Полицейские обратили внимание на автомобиль, который двигался с нарушением ПДД, и подали сигнал об остановке. Водитель микроавтобуса проигнорировал требование сотрудников ГИБДД и начал скрываться, за ним устроили погоню. В ходе преследования один из инспекторов произвел сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем несколько прицельных выстрелов по задним колесам.

После остановки автомобиля выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения. В отношении него составлено три административных протокола, а его транспортное средство задержали.

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      Олеся Мицкевич
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