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10:51, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин попытался совершить наезд на полицейского во время конфликта и попался

На Кубани пытавшийся задавить полицейского местный житель стал фигурантом дела

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

Полиция задержала 22-летнего злоумышленника, пытавшегося совершить наезд на сотрудника правоохранительных органов в Краснодарском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, в пятницу, 3 ноября, сотрудники полиции по Белоглинскому району Краснодарского края прибыли на вызов, где пытались урегулировать конфликт между местными жителями. В какой-то момент один из участников разговора сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-2107» и совершил наезд на трех человек, включая одного полицейского. В ответ на это сотрудник правоохранительных органов произвел несколько выстрелов из табельного оружия, после чего злоумышленник выбежал из машины и скрылся.

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