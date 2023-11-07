Россиянин попытался совершить наезд на полицейского во время конфликта и попался

На Кубани пытавшийся задавить полицейского местный житель стал фигурантом дела

Полиция задержала 22-летнего злоумышленника, пытавшегося совершить наезд на сотрудника правоохранительных органов в Краснодарском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, в пятницу, 3 ноября, сотрудники полиции по Белоглинскому району Краснодарского края прибыли на вызов, где пытались урегулировать конфликт между местными жителями. В какой-то момент один из участников разговора сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-2107» и совершил наезд на трех человек, включая одного полицейского. В ответ на это сотрудник правоохранительных органов произвел несколько выстрелов из табельного оружия, после чего злоумышленник выбежал из машины и скрылся.