ФСБ рассказала о 22-летнем сроке главарю московской ячейки террористов

ФСБ: главарь московской ячейки ИГ получил 22 года колонии

Главарь московской ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) по фамилии Сатторов получил 22 года лишения свободы за ряд преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Москве и области.

Первые восемь лет осужденный проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима. Также суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей. Сатторов признан виновным в террористической деятельности, бандитизме, незаконном обороте оружия и покушении.

По данным ФСБ, в ячейку входили семь активных участников, которые присягнули ИГ и исповедовали радикальный ислам. Они образовали «дмитровский джамаат» и под руководством главаря совершили вооруженные нападения на инкассаторов, похитив 100 миллионов рублей. Часть похищенных средств члены ячейки отправили в Сирию на поддержку боевиков ИГ.

Сообщников Сатторова пока судят.