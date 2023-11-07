Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:18, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за передачу данных разведке Украины

Спецслужбы ДНР задержали мужчину за передачу данных украинской разведке

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали мужчину по подозрению в передаче информации украинской разведке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Отмечается, что для общения с украинскими спецслужбами он использовал тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях. Помимо этого, россиянин также собирался отправиться служить по контракту в добровольческие подразделения, чтобы получить доступ к данным, в частности, содержащим государственную тайну.

Ранее ФСБ раскрыла в Запорожской области три агентурные группы, координируемые разведкой Украины. По данным силовиков, иностранная разведка получала сведения с помощью информационных ресурсов украинских СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чат «Мелитополь — це Украина».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Неуместно ехать на Украину в это время». Трамп отверг приглашение Зеленского

      В США назвали вероятного лидера госпереворота в Киеве

      Стало известно о разработке в России новой сельскохозяйственной культуры

      Российская артиллерия поразила районы скопления живой силы и техники ВСУ

      Переехавшая в Канаду 20 лет назад эмигрантка назвала пять плюсов жизни в России

      Обломки украинского дрона упали на крышу частного дома

      Россиянина задержали за передачу данных разведке Украины

      Бразилия развернула в аэропортах тысячи военных

      Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

      Врач предупредила мужчин об опасности орального секса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости