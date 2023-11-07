Россиянина задержали за передачу данных разведке Украины

Спецслужбы ДНР задержали мужчину за передачу данных украинской разведке

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали мужчину по подозрению в передаче информации украинской разведке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Отмечается, что для общения с украинскими спецслужбами он использовал тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях. Помимо этого, россиянин также собирался отправиться служить по контракту в добровольческие подразделения, чтобы получить доступ к данным, в частности, содержащим государственную тайну.

Ранее ФСБ раскрыла в Запорожской области три агентурные группы, координируемые разведкой Украины. По данным силовиков, иностранная разведка получала сведения с помощью информационных ресурсов украинских СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чат «Мелитополь — це Украина».