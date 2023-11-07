Стало известно о закулисных взаимных обвинениях украинцев и американцев

WP: американцы и украинцы обменялись обвинениями из-за неудач ВСУ

Американские и украинские официальные лица обменялись взаимными обвинениями из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Макс Бут (Max Boot).

По его словам, стороны обвиняют друг друга в провале ВСУ. Как стало известно журналисту, американцы в частном порядке «ворчат», что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО. В свою очередь, украинская сторона указывает, что Запад не предоставил ВСУ достаточного количества вооружений, а многие из полученных находятся в плохом рабочем состоянии.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал контрнаступления ВСУ стал настоящей катастрофой для Киева. Он также отметил, что тему конфликта на Украине вытеснили с первых полос западной прессы из-за неудач ВСУ.