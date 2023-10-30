В США заявили о провале ВСУ на передовой

Профессор Миршаймер: провал контрнаступления ВСУ стал катастрофой для Украины

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал настоящей катастрофой для Киева. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, контрнаступление закончилось и стало «колоссальным провалом». «Масштабного наступления [украинской армии] больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта», — подчеркнул он.

Миршаймер отметил, что тему конфликта на Украине вытеснили с первых полос западной прессы из-за неудач ВСУ.

Ранее журналист Седрик Пьетралунга в материале для французской газеты Le Monde заявил, что контрнаступление украинской армии терпит провал. По его словам, ВСУ больше не продвигаются вперед. Пьетралунга обратил внимание на то, что Украина возлагала большие надежды на контрнаступление и всю весну готовился к операции, накапливая технику от западных союзников.