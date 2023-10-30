Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:46, 30 октября 2023Мир

В США заявили о провале ВСУ на передовой

Профессор Миршаймер: провал контрнаступления ВСУ стал катастрофой для Украины
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал настоящей катастрофой для Киева. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, контрнаступление закончилось и стало «колоссальным провалом». «Масштабного наступления [украинской армии] больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта», — подчеркнул он.

Миршаймер отметил, что тему конфликта на Украине вытеснили с первых полос западной прессы из-за неудач ВСУ.

Ранее журналист Седрик Пьетралунга в материале для французской газеты Le Monde заявил, что контрнаступление украинской армии терпит провал. По его словам, ВСУ больше не продвигаются вперед. Пьетралунга обратил внимание на то, что Украина возлагала большие надежды на контрнаступление и всю весну готовился к операции, накапливая технику от западных союзников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву

      Популярная телезвезда восхитила фанатов снимками в кружевном белье

      В Днепропетровске произошли взрывы

      Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом

      В США заявили о провале ВСУ на передовой

      Россияне стали двукратными победителями чемпионата мира по Dota 2

      В зоне СВО появился первый спецбатальон дронщиков-минеров

      Белый дом подтвердил участие США в восстановлении связи в Газе

      Глава Минобороны Израиля рассказал о психологических манипуляциях ХАМАС

      «Доширак» начнет выпускать муку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости