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17:58, 7 ноября 2023Наука и техника

У израильского «Апача» заметили загадочную ракету

The Drive: у израильского вертолета «Апач» заметили загадочную ракету

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия обороны Израиля выложила в интернет снимок своего ударного вертолет AH-64D Apache («Апач»), на котором можно заметить загадочную ракету. Об этом пишет The Drive.

Издание отмечает, что сперва израильская сторона опубликовала снимок с ракетой класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire, на корпусе которой нанесена одна красная полоса. После того как фотография привлекла внимание пользователей сети, снимок был заменен. На новой фотографии у Hellfire было уже две желтые полосы.

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The Drive приводит несколько версий того, что могла обозначать красная полоса на корпусе ракеты. В частности, издание допускает, что необычная окраска может указывать на версию AGM-114N с термобарической боевой частью, особенно эффективную для поражения живой силы в закрытых пространствах, например в тоннелях.

Ранее The Drive заметило, что AH-64 Apache американского производства, которые эксплуатируют Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля, получили подфюзеляжный отсек, позволяющий размещать дополнительное оборудование.

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      Иван Потапов
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