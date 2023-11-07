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17:24, 7 ноября 2023Мир

В Австрии оценили время для переговоров по Украине

Глава МИД Австрии заявил, что время для переговоров по Украине еще не пришло

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Время для переговоров по Украине еще не пришло. Период для обсуждения конфликта оценил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

«Думаю, мы все согласны, что мира можно достичь только за столом переговоров. Но мы до этого еще не дошли», — заявил он.

По его словам, без Украины переговоров по Украине не может быть. Для любых переговоров требуются две стороны, в регионе не хватает доверия, добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры других стран с Россией по Украине. На сегодняшний день у Киева нет никаких связей с Москвой, отметил он.

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      Виктория Кондратьева
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