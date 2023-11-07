В МВД Украины рассказали подробности гибели помощника Залужного

Представитель МВД Украины Рева: помощник Залужного знал, что гранаты боевые

Человек, подаривший гранаты помощнику главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадию Частякову, предупредил, что они боевые. Такие подробности сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Украины Марьяна Рева, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Лицо, вероятно подарившее эти подарки, призналось. Он предупредил, что боевые гранаты. Вероятно, погибший не поверил в эту информацию», — сказала Рева.

По ее словам, во время первоочередных следственных действий установлено, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасом, и собранные доказательства указывают на несчастный случай.

Ранее стало известно, что Частяков погиб из-за взрыва гранаты, подаренной коллегой. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, которые получил в честь дня рождения. Среди них оказался ящик с гранатами западного образца, и военный решил показать их 13-летнему сыну.