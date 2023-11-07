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16:30, 7 ноября 2023Мир

Япония и Великобритания заключат оборонное соглашение с Украиной

Япония и Британия заключат долгосрочное соглашение с Украиной в оборонной сфере

Фото: Franck Robichon / Reuters

Япония и Великобритания заключат долгосрочное соглашение с Украиной в оборонной сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Япония и Великобритания активизируют работу с Украиной над особыми двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности», — говорится в итоговом заявлениями глав МИД и министров обороны обеих стран.

Помимо этого участники встречи подчеркнули приверженность и поддержку предложенной Украиной формуле мира, а также важность борьбы с обходом антироссийских санкций.

Ранее глава МИД Японии Йоко Камикава пообещала, что страны «Большой семерки» (G7) продолжат оказывать помощь Киеву на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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      Виктория Кондратьева
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