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03:12, 7 ноября 2023Мир

В Британии оценили перспективы Украины в конфликте с Россией

FT: Украину может ждать нечто хуже патовой ситуации

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает наступление «патовой ситуации», однако в действительности страна рискует оказаться в еще более тяжелом положении. Такое мнение высказал колумнист Financial Times Гидеон Рахман.

«Прогнозы о пате могут оказаться даже слишком оптимистичными», — считает он. По словам журналиста, Россия становится все сильнее и в следующем году она еще больше будет превосходить Украину, в том числе и в вооружении. Киев же по-прежнему зависит от поставок оружия со стороны западных стран, которые, в свою очередь, отстают от Москвы по уровню военного производства, пишет он.

Кроме того, продолжил обозреватель, палестино-израильский конфликт также сказался на Украине, поскольку военная помощь теперь требуется не только ей, но и Израилю. Он добавил, что западные страны, поддержавшие операцию Тель-Авива в секторе Газа, разозлили Глобальный Юг, который в связи с этим вряд ли поддержит обвинения против России.

Ранее Зеленский не согласился с мнением главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), что ситуация на фронте зашла в тупик. По его словам, Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

Оружие России
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      Марина Совина
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