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12:13, 8 ноября 2023Из жизни

Король Карл III вспомнил о мучительном испытании во время службы в армии

Карл III вспомнил о мучительном испытании во время службы в армии
Карл III

Карл III. Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Во время визита в Кению британский король Карл III встретился с морскими пехотинцами и посоветовал им делать с пойманными наркоторговцами «сами знаете что». Об этом сообщает издание The Independent.

Карл побывал на военной базе, где британские военнослужащие тренируют кенийских десантников для борьбы с террористической организацией, которая действует в регионе. Увиденное напомнило королю мучительную подготовку по программе морской пехоты, которую он проходил во время службы в армии в 1974 году.

Король частично проходил этот курс прежде. Он вспомнил об испытании «макание овцы», которое входит в тренировку на выносливость. По сути, это подводный тоннель, в который нужно занырнуть и потом выбраться с другой стороны. Так что нужно набрать воздуха и не дышать, пока ты там

капитан Сэм Пауэллбританский военнослужащий в Кении, беседовавший с Карлом III

В разговоре с британскими военнослужащими в Кении Карл III поинтересовался, удалось ли им поймать наркоторговцев. «Вы сами знаете, что именно с ними делать», — добавил он.

В марте 1971 года Карл III вступил в Королевские ВВС Великобритании. В том же году он перешел служить на флот, следуя по стопам своих отца, деда и обоих прадедов. В феврале 1976 года принц Чарльз принял командование береговым тральщиком «Бронингтон» и пробыл его капитаном в течение девяти месяцев.

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Ранее дворецкий Грант Харролд, работавший при дворе с 2004 по 2011 год, опроверг байку, согласно которой Карл III выбрасывал «неправильно сваренные» на завтрак яйца. История, против которой выступил Харролд, была рассказана в книге Джереми Паксмана On Royalty.

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      Олег Парамонов
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