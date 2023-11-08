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04:00, 8 ноября 2023Ценности

Эмили Ратаковски заметили в полупрозрачном платье на голое тело

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская супермодель Эмили Ратаковски вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци заметили 32-летнюю манекенщицу у ресторана в Нью-Йорке, где проходила вечеринка в честь дня рождения игрока в американский футбол Оделла Бекхэма. В качестве наряда знаменитость выбрала блестящее мини-платье с декором в виде банта, полупрозрачная ткань которого демонстрировала ее голое тело. При этом от бюстгальтера она отказалась.

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На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер также надела черные колготки и босоножки на каблуках, а в руках она держала небольшую сумку. При этом волосы Ратаковски распустила, а на лицо визажисты нанесли ей макияж в бронзовых оттенках.

В сентябре Эмили Ратаковски назвала отталкивающую ее деталь мужской внешности. Знаменитость заявила, что ей не нравится видеть обнаженные мужские лодыжки. Она пояснила, что даже изящные щиколотки «самых горячих мужчин», выставленные напоказ, способны испортить ей день.

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      Карина Черных
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