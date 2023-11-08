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20:37, 8 ноября 2023Мир

Германия приняла рекордное число беженцев

Германия за октябрь приняла рекордные с 2016 года 32 тысячи беженцев

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Германия за октябрь приняла около 32 тысяч беженцев, что стало рекордным числом с 2016 года. Об этом сообщили в немецком Федерального ведомстве по делам миграции и беженцев, передает ТАСС.

Отмечается, что в текущем 2023 году наибольшее количество заявок на оформление статуса беженца поступило от граждан Сирии, направивших 83 тысячи ходатайств. 45 тысяч беженцев прибыли из Турции, и еще 44 тысячи — из Афганистана. Данные по украинским гражданам в ведомстве не указали.

Ранее стало известно, что правительство Германии выделит регионам один миллиард евро дополнительно на содержание беженцев в 2023 году.

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      Виктория Кондратьева
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