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10:32, 8 ноября 2023Экономика

Греф высказался о перспективах цифрового рубля

Греф: оценивать перспективы цифрового рубля и спрос на него преждевременно

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф высказался о перспективах цифрового рубля. Своим мнением на этот счет он поделился с журналистами в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

По словам Грефа, пока преждевременно оценивать перспективы такой валюты, расширение функционала и спрос на нее. Он напомнил, что в настоящее время идет эксперимент.

«Многое будет зависеть от удобства использования цифрового рубля для людей и того, насколько удастся сделать его использование таким же простым и удобным, как и безналичные рубли, в том числе в международных расчетах», — объяснил глава Сбербанка, добавив, что Центробанк активно работает над этим вопросом.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Операции с новой валютой можно будет проводить на специальной платформе.

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