Кличко обвинил украинскую власть в неспособности финансировать армию

Кличко: центральная власть Украины неспособна финансировать ВСУ

Центральная власть неспособна справиться с финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады поддержали законопроект о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из зарплат военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Средства будут направлены на нужды военной промышленности.

«Забрав у городов и селений военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление», — написал Кличко.

По его словам, такое решение особенно ударит по бюджетам небольших городов, где НДФЛ с доходов военных составляет значительную часть бюджета.

Ранее Кличко заявил, что проведение выборов на Украине в настоящее время может развалить страну и прибегать к ним сейчас нельзя.