Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:45, 8 ноября 2023Бывший СССР

Кличко обвинил украинскую власть в неспособности финансировать армию

Кличко: центральная власть Украины неспособна финансировать ВСУ

Фото: Nazar Furyk / Globallookpress.com

Центральная власть неспособна справиться с финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады поддержали законопроект о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из зарплат военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Средства будут направлены на нужды военной промышленности.

«Забрав у городов и селений военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление», — написал Кличко.

По его словам, такое решение особенно ударит по бюджетам небольших городов, где НДФЛ с доходов военных составляет значительную часть бюджета.

Ранее Кличко заявил, что проведение выборов на Украине в настоящее время может развалить страну и прибегать к ним сейчас нельзя.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах продолжить наступление

      Мать лидера «Короля и Шута» рассказала о детстве рок-звезды

      Пиявка заползла в объектив фотоаппарата и присосалась к глазу туриста

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье

      Усик назвал главный пример для подражания

      Уголовник-рецидивист получил новый срок за нападение на пенсионерку

      Пассажира самолета арестовали за «неуместные прикосновения» к попутчице

      Украинец избил военного за попытку вручить ему повестку

      Путин дал поручение по строительству моста через Лену

      Зеленский испугался разногласий с американскими республиканцами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости