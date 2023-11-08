Лавров назвал беспорядки задачей западных санкций в России

Лавров счел задачей западных санкций провоцирование беспорядков в России

Задача западных санкций заключается в том, чтобы спровоцировать беспорядки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Цели не скрываются — подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти — это прямо декларируемая цель», — сказал дипломат.

Ранее он оценил перспективу снятия антироссийских санкций. По его словам, санкции Запада против России никуда не денутся даже в отдаленной перспективе. Лавров подчеркнул, что Москве это не требуется просто потому что Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию.