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12:02, 8 ноября 2023Мир

Лавров назвал беспорядки задачей западных санкций в России

Лавров счел задачей западных санкций провоцирование беспорядков в России
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Задача западных санкций заключается в том, чтобы спровоцировать беспорядки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Цели не скрываются — подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти — это прямо декларируемая цель», — сказал дипломат.

Ранее он оценил перспективу снятия антироссийских санкций. По его словам, санкции Запада против России никуда не денутся даже в отдаленной перспективе. Лавров подчеркнул, что Москве это не требуется просто потому что Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию.

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      Семен Александров
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