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11:25, 8 ноября 2023Мир

Лавров оценил перспективу снятия санкций с России

Лавров: санкции Запада против РФ никуда не денутся даже в отдаленной перспективе
СюжетСанкции против России:

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Санкции Запада против России никуда не денутся даже в отдаленной перспективе. Так глава МИД России Сергей Лавров оценил вероятность снятия антироссийских ограничений, передает ТАСС.

«Нам это и не требуется, и не потому что мы выбираем изоляционизм, автаркию, совсем нет, а просто потому что Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию», — указал министр.

Ранее Лавров заявил, что Европейский союз, по самым скромным подсчетам, потерял до 250 миллиардов евро из-за антироссийских санкций.

«За последние полтора года, по очень скромным консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро, это большая цифра», — сказал он.

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      Виктория Кондратьева
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