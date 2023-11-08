Лазарев отказался жить в пятизвездочном отеле Перми из-за пятен и волос в ванной

Певец Сергей Лазарев раскритиковал отель Holiday Perm за грязную ванну

Певец Сергей Лазарев раскритиковал пятизвездочный отель в Перми за грязь в ванной комнате и отказался там жить. Своим недовольством артист поделился на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Лазарев, который приехал в российский город ради двух концертов, подчеркнул, что не любит устраивать скандалы, однако возмущен желтыми пятнами и волосами в ванной отеля Holiday Perm.

«Вот я смотрю на это. Что вот это такое? Это чистая ванна? Вот это как может быть?» — возмутился артист. Певец решил переехать в другую гостиницу.

Ранее журналистка, телеведущая и блогерша Ксения Собчак раскритиковала туалет бизнес-зала в московском аэропорту Домодедово из-за планировки. На кадрах показана уборная, в которой унитаз расположен близко к стене, а висящий на ней держатель для бумаги еще больше уменьшает пространство для ног сидящего.