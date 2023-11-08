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20:03, 8 ноября 2023Мир

Макрон пригрозил антисемитам беспощадными мерами

Президент Макрон заявил, что антисемитам во Франции не будет пощады
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Thibault Camus / Reuters

Франция будет решительно бороться с любым проявлением антисемитизма. Так французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал всплеск антиизраильских протестов в стране. Его цитирует Reuters.

«Республика не идет и не пойдет на компромисс, и мы будем беспощадны к тем, кто несет эту ненависть», — подчеркнул президент.

Ранее министр иностранных дел Франции и заморских территорий Жеральд Дарманен заявил, что с момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС за акты антисемитизма были задержаны около 500 человек.

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      Глеб Бажуткин
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