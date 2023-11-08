Медведев нашел плюсы от принятия Украины и Молдавии в ЕС

Медведев назвал возможное принятие Украины в состав ЕС коллективным абортом

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что принятие Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) станет для этого объединения коллективным абортом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Теперь безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева. Ну и в пользу, как ее там, Молдовы или Молдавии», — сообщил он.

По словам Медведева, эти страны, став членами ЕС, на десятилетия перейдут «на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков».

«А все эти болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса. Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трех раз (букв)», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендует начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Об этом сообщила глава организации Урсула фон дер Ляйен. При этом ЕК отмечает, что предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Украиной и Молдавией ряда условий. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.