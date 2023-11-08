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10:58, 8 ноября 2023Мир

МИД Польши назвал принципиальную претензию для присоединения Украины к ЕС

Замглавы МИД Польши: Киеву не стоит мечтать о ЕС без эксгумации останков поляков

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киеву не стоит мечтать о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) без эксгумации останков поляков с мест массовых захоронений. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

«Без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной. Если мы хотим заключить союз со страной, с которой у нас есть серьезный спор, спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать», — указал дипломат.

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      Виктория Кондратьева
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