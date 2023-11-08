Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:40, 8 ноября 2023Среда обитания

Миру предрекли самый теплый год за последнюю сотню тысяч лет

Reuters: 2023 год станет самым теплым за последние 125 тысяч лет

Фото: John Thys / Pool / Reuters

По предварительным оценкам, 2023 год станет самым теплым более чем за последнюю сотню лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства Copernicus Climate Change Service (C3S).

Минувший месяц оказался самым теплым октябрем в истории, превысив предыдущий рекорд на 0,4 градуса Цельсия. Ученые отмечают, что разрыв оказался очень большим, а температуры в октябре 2023-го — экстремальными.

Рекордно теплый октябрь означает, что текущий год почти наверняка станет самым теплым в истории. Ранее этот рекорд принадлежал 2026 году. C3S располагает данными о мировой температуре с 1940 года, однако при совмещении их информации с данными Межправительственной группы экспертов по изменению климата ученым удалось выяснить, что 2023 год окажется самым жарким минимум за последние 125 тысяч лет.

Материалы по теме:
Человечество рискует потерять шампанское и просекко. Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
Человечество рискует потерять шампанское и просекко.Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
5 сентября 2023
Цены на авиабилеты взлетят в ближайшие годы. Почему пассажирам придется заплатить за появление безвредного топлива?
Цены на авиабилеты взлетят в ближайшие годы.Почему пассажирам придется заплатить за появление безвредного топлива?
12 сентября 2023

Аномальная жара — это результат продолжительного загрязнения атмосферы парниковыми газами, которое происходит в результате деятельности людей. Кроме того, в этом году наблюдается явление Эль-Ниньо, нагревающее поверхность воды в восточной части Тихого Океана. Ученые отмечают, что в предыдущие годы, когда был побил температурный рекорд, также происходило Эль-Ниньо.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Названы условия для вступления Украины и Молдавии в ЕС. Когда начнутся переговоры и что об этом говорят в России?

      США признали отсутствие средств для помощи Украине

      В Госдуме отреагировали на вывоз полицией детей из детсада в отделение

      Раскрыты действенные способы сэкономить на покупках

      Кличко обвинил украинскую власть в неспособности финансировать армию

      В ООН сочли лучшим сценарием переход сектора Газа Палестине

      Миру предрекли самый теплый год за последнюю сотню тысяч лет

      Назван надежный способ отказаться от кофе

      Россиянин получил пожизненное за насилие и расправу над подростком в 2009 году

      Названы лучшие способы убрать живот для мужчин после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости