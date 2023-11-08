Миру предрекли самый теплый год за последнюю сотню тысяч лет

Reuters: 2023 год станет самым теплым за последние 125 тысяч лет

По предварительным оценкам, 2023 год станет самым теплым более чем за последнюю сотню лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства Copernicus Climate Change Service (C3S).

Минувший месяц оказался самым теплым октябрем в истории, превысив предыдущий рекорд на 0,4 градуса Цельсия. Ученые отмечают, что разрыв оказался очень большим, а температуры в октябре 2023-го — экстремальными.

Рекордно теплый октябрь означает, что текущий год почти наверняка станет самым теплым в истории. Ранее этот рекорд принадлежал 2026 году. C3S располагает данными о мировой температуре с 1940 года, однако при совмещении их информации с данными Межправительственной группы экспертов по изменению климата ученым удалось выяснить, что 2023 год окажется самым жарким минимум за последние 125 тысяч лет.

Аномальная жара — это результат продолжительного загрязнения атмосферы парниковыми газами, которое происходит в результате деятельности людей. Кроме того, в этом году наблюдается явление Эль-Ниньо, нагревающее поверхность воды в восточной части Тихого Океана. Ученые отмечают, что в предыдущие годы, когда был побил температурный рекорд, также происходило Эль-Ниньо.

Ранее сообщалось, что сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений.