Ученые испугались рекордной жары в сентябре

ВМО: температура в сентябре достигла исторического максимума

Сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, сообщила на своем сайте Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН. Средняя температура воздуха на планете достигла плюс 16,38 градуса Цельсия, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года и на 1,75 градуса — чем в доиндустриальную эпоху, в 1850-1900 годы.

Климатологи считают, что после того, как за последние месяцы было побито несколько температурных рекордов, текущий год может стать самым жарким в истории. В Службе по контролю за изменением климата (C3S) программы Евросоюза «Коперник» допустили, что по итогам года температура может превысить доиндустриальные показатели на 1,4 градуса. Аномальная жара стала причиной множества пожаров и наводнений, и в будущем высокие температуры продолжат влиять на окружающую среду и население планеты, уверены в ВМО.

Ученый Зик Хаусфатер из Беркли назвал ситуацию с неестественной погодой в сентябре ошеломляющей. Его испуг разделили коллеги из Финляндии и Великобритании, отметив, что 2023 год стал необычайно жарким. Хаусфатер отметил, что основным драйвером аномалий стало глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, а также феномен Эль-Ниньо. Кроме того, к повышению глобальной температуры привело сокращение выбросов серы и мощное извержение вулкана в Тонге.

В конце сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что человечество прикладывает недостаточно усилий для решения проблемы резкого изменения климата и тем самым уже «открыло врата в ад». В случае если ничего не изменится, температура воздуха повысится на 2,8 градуса. Это значит, что население планеты приблизится к нестабильному и опасному миру, поэтому нужны новые меры, добавил он.