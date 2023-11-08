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10:02, 8 ноября 2023Россия

Москалькова предложит уведомлять МВД о постановке на психиатрический учет

Москалькова предложит уведомлять МВД о постановке людей на психиатрический учет

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступит с предложением уведомлять МВД о постановке человека на психиатрический учет. Это следует из доклада омбудсмена, который она представит на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, Комитета по защите семьи и Комитета по контролю, стало известно «Ведомостям».

По информации источников издания, омбудсмен предложит рассмотреть этот вопрос правительству. Изменения предлагается внести в закон об основах охраны здоровья в часть, где говорится о предоставлении информации органам внутренних дел. В докладе Москальковой также говорится о «коллизии двух федеральных законов».

Как указывает омбудсмен, правоохранители по профильному закону обязаны вместе с органами здравоохранения контролировать людей, которые страдают психическими расстройствами, однако на деле медицинские организации отказываются предоставлять полиции и другим профильным ведомствам сведения о пациентах и ссылаются на врачебную тайну.

Проблема заключается в том, что правоохранители получают сведения о людях с психическими расстройствами после совершения ими правонарушения, тогда как МВД хочет предотвращать противоправные действия. В документе также приводится статистика, согласно которой каждый год «невменяемыми лицами совершаются около 7000 общественно опасных деяний».

Юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова отметила, что отдельную статистику по страдающим психиатрическими расстройствами людям Генпрокуратура и МВД не ведут. В свою очередь, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай указала на отсутствие в действующем российском законодательстве понятия «психиатрический учет».

Ранее после нападения на детский сад под Ульяновском, жертвами которого стали два ребенка и воспитательница, в России захотели ужесточить контроль за людьми, у которых диагностировано психическое расстройство.

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      Анастасия Шейкина
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