Мужчина изнасиловал туристку в ночном клубе в Европе и пошел под суд

Мужчина изнасиловал британскую туристку в ночном клубе на курорте в Европе и пошел под суд спустя год. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел на испанском побережье Коста-Бланка, где пострадавшая отдыхала вместе с семьей. Она отправилась в клуб с подругой и познакомилась с парнем и сопровождавшим его другом. В какой-то момент девушка осталась одна с новым знакомым и подверглась насилию.

Туристка сообщила полиции о преступлении, перед тем как отравиться обратно в Великобританию. У правоохранителей не было улик, кроме фотографии друга преступника. Именно через него спустя год удалось установить личность нападавшего.

Ранее трое мужчин изнасиловали туриста-гея из Бангладеш и его приятеля в Дели. Полиция нашла преступников с помощью записей с камер видеонаблюдения, ими оказались 20-летние местные жители.