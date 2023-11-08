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05:30, 8 ноября 2023Путешествия

Мужчина изнасиловал туристку в ночном клубе в Европе и пошел под суд

Фото: Long Truong / Unsplash

Мужчина изнасиловал британскую туристку в ночном клубе на курорте в Европе и пошел под суд спустя год. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел на испанском побережье Коста-Бланка, где пострадавшая отдыхала вместе с семьей. Она отправилась в клуб с подругой и познакомилась с парнем и сопровождавшим его другом. В какой-то момент девушка осталась одна с новым знакомым и подверглась насилию.

Туристка сообщила полиции о преступлении, перед тем как отравиться обратно в Великобританию. У правоохранителей не было улик, кроме фотографии друга преступника. Именно через него спустя год удалось установить личность нападавшего.

Ранее трое мужчин изнасиловали туриста-гея из Бангладеш и его приятеля в Дели. Полиция нашла преступников с помощью записей с камер видеонаблюдения, ими оказались 20-летние местные жители.

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      Зарина Дзагоева
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