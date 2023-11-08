На пляже в Сочи найден мертвым 30-летний российский футболист. Что об этом известно?

На берегу моря в Сочи нашли мертвым футболиста Алексея Лесина, ему было 30 лет

Тело 30-летнего российского футболиста Алексея Лесина было найдено на пляже в Сочи. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

Причины смерти футболиста не уточняются. По одной из рассматриваемых версий, он мог утонуть.

Отец спортсмена Сергей Лесин заявил, что сын умер 6 ноября. Он отметил, что у Лесина-младшего не было проблем со здоровьем.

По словам отца, за несколько часов до гибели его сын с командой отправился в адлерский бар, куда его не пустили в шортах, поэтому спортсмен, покинув приятелей, решил перекусить в другом месте, а затем прогуляться вдоль моря

В футбольных организациях выразили соболезнования родным Лесина

В Министерстве физической культуры и спорта Чувашии Лесина назвали одним из самых ярких игроков республики. В Федерации мини-футбола Казани также выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Мы будем помнить Алексея как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека Федерация мини-футбола Казани

Церемония прощания с Лесиным состоится 12 ноября в Чебоксарах. У спортсмена осталась трехлетняя дочь.

В разные годы Лесин выступал за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

Родственники футболиста начали поиски свидетелей трагедии

Лесин-старший опубликовал обращение на странице во «ВКонтакте». Он попросил очевидцев, находившихся на адлерском пляже «Чайка» 6 ноября в период с 5 до 7 часов утра, сообщить информацию о произошедшем.

По факту гибели Лесина проведут доследственную проверку

В связи с гибелью Лесина будет проведена доследственная проверка. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в заявлении правоохранителей. Отмечается, что на теле мужчины не были обнаружены видимые телесные повреждения.