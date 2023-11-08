Набиуллина пообещала российским банкам «Воронеж» вместо «Базеля»

Набиуллина согласилась направить банковское регулирование в сторону «Воронежа»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пообещала главе ВТБ Андрею Костину двигаться в вопросах банковского регулирования от стандартов «Базеля» в сторону российского аналога, условно названного «Воронежем». Об этом сообщает ТАСС.

«Базелем I» называют соглашение в отношении требований к собственному капиталу банков, разработанное в конце 80-х годов прошлого века в качестве реакции на крупные потери и банкротства, наблюдавшиеся в 1970–1980-х годах. Ключевой идеей первого «Базеля» стало ограничение кредитного риска и возможных потерь банков путем построения системы контроля регулятора за достаточностью капитала банков. В связи с рядом недостатков соглашения, в частности того, что выполнение требования по минимально допустимому размеру капитала не может обеспечить надежность работы, в 2004 году было выпущено обновленное соглашение — «Базель II».

По словам Костина, отметившего, что в нынешних условиях многие принципы «Базеля» не работают, стоит взять из него все ценное и создать отечественный аналог. «Даже европейский надзорный орган, который особенно известен как "удушитель" банковского сектора в Европе, он и то предлагает рассрочку на три года. Мы пока не можем добиться от Центрального банка сдвижки по этой теме», — посетовал глава ВТБ, говоря о требованиях к учету инвестиций банков в развитие технологий.

«Будем двигаться в сторону Воронежа, хорошо», — сказала Набиуллина в ответ. Мнениями они обменялись на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.