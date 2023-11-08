Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:45, 8 ноября 2023Среда обитания

Опасную химию собрались хранить в трех российских портах

Минпромторг: опасную химию могут начать хранить в Усть-Луге, Тамани и Восточном

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Власти собрались разрешить хранить опасную химию в трех российских портах — в Усть-Луге, Тамани и Восточном. Об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга, пишет РБК.

Речь идет о строительстве терминалов для аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Сейчас эти вещества запрещено размещать в водоохранных зонах и морских портах. Минпромторг предлагает внести поправки в законодательство и разрешить хранить опасную химию в специализированных терминалах в портах, но за пределами границ прибрежных защитных полос. Финальное расположение подобных терминалов, должно определить правительство.

«При размещении хранилищ необходимо соблюдение требований, исключающих причинение вреда здоровью людей и окружающей среде, а проектная документация на строительство должна будет пройти государственную экологическую экспертизу федерального уровня», — отметили в Минпромторге.

В ведомстве уточнили, что отсутствие запретов на размещение в морских портах хранилищ для опасной химии соответствует общемировой практике. Отсутствие дополнительных операций по перегрузке позволит сохранять качество продукции и минимизировать расходы и время, затрачиваемые на перевалку, пояснили в Минпромторге.

Ранее российским регионам захотели разрешить перерабатывать отходы со стройки. Московская мэрия предложила передать регионам полномочия по обращению с отходами III–V классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о решении Путина по мобилизованным

      Командир Т-80 отметил преимущества танка в СВО

      ФСБ задержала причастных к корректировке атак ВСУ по Донецку россиян

      Совфед одобрил уточнения в закон о выборах президента России

      Медведь съел молодого альпиниста

      В Румынии началось создание центра подготовки пилотов F-16 для ВСУ

      МИД Польши назвал принципиальную претензию для присоединения Украины к ЕС

      Названы потери Украины с начала спецоперации

      Неизвестного мужчину в пакете обнаружили рабочие в коллекторе Петербурга

      Овечкин объяснил низкую результативность в НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости