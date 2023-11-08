Опасную химию собрались хранить в трех российских портах

Минпромторг: опасную химию могут начать хранить в Усть-Луге, Тамани и Восточном

Власти собрались разрешить хранить опасную химию в трех российских портах — в Усть-Луге, Тамани и Восточном. Об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга, пишет РБК.

Речь идет о строительстве терминалов для аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Сейчас эти вещества запрещено размещать в водоохранных зонах и морских портах. Минпромторг предлагает внести поправки в законодательство и разрешить хранить опасную химию в специализированных терминалах в портах, но за пределами границ прибрежных защитных полос. Финальное расположение подобных терминалов, должно определить правительство.

«При размещении хранилищ необходимо соблюдение требований, исключающих причинение вреда здоровью людей и окружающей среде, а проектная документация на строительство должна будет пройти государственную экологическую экспертизу федерального уровня», — отметили в Минпромторге.

В ведомстве уточнили, что отсутствие запретов на размещение в морских портах хранилищ для опасной химии соответствует общемировой практике. Отсутствие дополнительных операций по перегрузке позволит сохранять качество продукции и минимизировать расходы и время, затрачиваемые на перевалку, пояснили в Минпромторге.

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