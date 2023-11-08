Участники круиза описали поездку в шторм фразой «переломы костей, рваные раны»

Круизный лайнер с тысячей пассажиров на борту попал в шторм в Бискайском заливе

Круизный лайнер Spirit of Discovery попал в шторм в Бискайском заливе во время поездки вокруг Канарских островов. Об этом сообщает портал BBC News.

Известно, что на борту судна, принадлежащего компании Saga Cruises, находилось около тысячи человек. Прибывший из Великобритании лайнер решил вернуться в порт раньше двухнедельного срока из-за перемены погоды, но у побережья Испании и Франции его застали девятиметровые волны.

Из-за сильной качки травмы получили около ста человек. «Множество ужасных переломов костей, таза, рваных ран, швов и так далее», — такой фразой описал пережитое один из участников рейса, подчеркнув, что на борту находились в основном люди преклонного возраста.

«Люди кричали, спасая свои жизни, вокруг нас все грохотало и рушилось», — рассказал Daily Mail другой пассажир, 60-летний Ричард Рейнольдс (Richard Reynolds). Он добавил, что некоторые люди писали прощальные сообщения близким, потому что не надеялись пережить шторм.

Судно не двигалось с места около 15 часов, но волны стихли. Тогда корабль смог благополучно пришвартоваться в Портсмуте — это произошло в понедельник, 7 ноября. По данным BBC News, пять пассажиров были госпитализированы.