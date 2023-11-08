Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:38, 8 ноября 2023Среда обитания

Перекупщица жилья избавилась от тела прежнего собственника втайне от его семьи

В Королеве перекупщица квартиры тайно избавилась от тела прежнего собственника

Фото: Peterpancake / Shutterstock / Fotodom

В подмосковном Королеве перекупщица квартиры избавилась от тела прежнего собственника и продала жилье втайне от его семьи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В своей квартире Сергей Фураев проживал один. Периодически он созванивался с бывшей женой Инной и договорился о переезде их общего сына к себе в начале 2023 года, однако в декабре 2022-го Сергей перестал выходить на связь. Когда Инна приехала в Королев навестить бывшего мужа, в его квартире она обнаружила посторонних. Выяснилось, что они приобрели жилье через перекупщика.

В полиции Инне сообщили, что ее бывшего супруга не стало 31 декабря в результате сердечной недостаточности. Незадолго до этого он продал жилье перекупщице Людмиле за четыре миллиона рублей. Новая хозяйка позволила Сергею пожить в квартире еще три месяца. Затем, по ее словам, Фураев планировал перебраться к брату.

Людмила не сообщила родственникам о кончине Сергея, перепродала объект и уехала. Родственники Фураева подозревают, что перекупщица спаивала его и заставляла принимать наркотики. На счетах Сергея упомянутые четыре миллиона найти не смогли.

Ранее мошенники заставили москвича поменять квартиру в столице на нежилой дом под Рязанью. Отмечается, что мужчину спаивали алкоголем, чтобы тот оставался невменяемым.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Названы условия для вступления Украины и Молдавии в ЕС. Когда начнутся переговоры и что об этом говорят в России?

      США признали отсутствие средств для помощи Украине

      В Госдуме отреагировали на вывоз полицией детей из детсада в отделение

      Раскрыты действенные способы сэкономить на покупках

      Кличко обвинил украинскую власть в неспособности финансировать армию

      В ООН сочли лучшим сценарием переход сектора Газа Палестине

      Миру предрекли самый теплый год за последнюю сотню тысяч лет

      Назван надежный способ отказаться от кофе

      Россиянин получил пожизненное за насилие и расправу над подростком в 2009 году

      Названы лучшие способы убрать живот для мужчин после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости