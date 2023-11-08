Перекупщица жилья избавилась от тела прежнего собственника втайне от его семьи

В Королеве перекупщица квартиры тайно избавилась от тела прежнего собственника

В подмосковном Королеве перекупщица квартиры избавилась от тела прежнего собственника и продала жилье втайне от его семьи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В своей квартире Сергей Фураев проживал один. Периодически он созванивался с бывшей женой Инной и договорился о переезде их общего сына к себе в начале 2023 года, однако в декабре 2022-го Сергей перестал выходить на связь. Когда Инна приехала в Королев навестить бывшего мужа, в его квартире она обнаружила посторонних. Выяснилось, что они приобрели жилье через перекупщика.

В полиции Инне сообщили, что ее бывшего супруга не стало 31 декабря в результате сердечной недостаточности. Незадолго до этого он продал жилье перекупщице Людмиле за четыре миллиона рублей. Новая хозяйка позволила Сергею пожить в квартире еще три месяца. Затем, по ее словам, Фураев планировал перебраться к брату.

Людмила не сообщила родственникам о кончине Сергея, перепродала объект и уехала. Родственники Фураева подозревают, что перекупщица спаивала его и заставляла принимать наркотики. На счетах Сергея упомянутые четыре миллиона найти не смогли.

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