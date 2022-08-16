Обманутый россиянин поменял квартиру в Москве на нежилой дом в регионе

Мошенники заставили россиянина продать квартиру в Москве и купить нежилой дом под Рязанью

Житель Москвы поменял свою квартиру в столице на нежилой дом в Рязанской области. Заключить невыгодную сделку россиянина обманом заставили мошенники, сообщают «Вести Московского региона» со ссылкой на столичный МВД.

По данным ведомства, подозреваемые в совершении преступления мужчина и женщина втерлись в доверие к москвичу 46 лет. Затем принудили потерпевшего продать квартиру за девять миллионов рублей и приобрести не имеющий условий для проживания частный дом под Рязанью.

После злоумышленники забрали у москвича паспорт и смартфон, чтобы заключить сделку. Отмечается, что мошенники спаивали мужчину алкоголем, чтобы тот оставался невменяемым. Под действием спиртного потерпевший подписал у нотариуса договор купли-продажи столичной квартиры с одним из риелторских агентств. Вырученные от реализации недвижимости деньги пришли на счет москвича — тогда мошенники отправились вместе с ним в банк на Тверской улице, чтобы снять средства.

В банке пострадавший начал сомневаться в сделке и смог попросить сотрудника финансовой организации вызвать полицию. Правоохранители задержали злоумышленников. Мошенников арестовали, сейчас по факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее обманутая риелтором семья из Уфы переехала из двухкомнатной квартиры в центре города в палатку без удобств на общественном пляже. Пострадавшие обратились к специалисту, чтобы поменять «двушку» на «однушку». Агент по недвижимости продал квартиру пары, но не подобрал вариант на замену и не вернул вырученные от сделки средства.