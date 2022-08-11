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Среда обитания

Обманутые россияне переехали из двухкомнатной квартиры в палатку

В Уфе мошенники лишили семью двухкомнатной квартиры и вынудили жить в палатке на улице

Кадр: РЕН ТВ

В Уфе обманутая черными риелторами семейная пара переехала из двухкомнатной квартиры в центре города в палатку на общественном пляже. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшие планировали обменять жилье на однокомнатную квартиру и обратились к риелтору. Агент по недвижимости продал их квартиру за 3,9 миллиона рублей, однако не передал вырученные от сделки средства и не подобрал вариант на замену. Отмечается, что «двушка» была единственным жильем пары — теперь россияне месяц живут на улице в палатке без удобств и моются в реке.

Сам риелтор не считает себя мошенником и утверждает, что исполняет составленный с клиентами договор и возвращает деньги. Однако обещаниям мужчины пострадавшие уже не верят, за помощью они обратились к юристу. «Видно, что какой-то факт мошенничества здесь есть, собираемся подать заявление в полицию», — заявила юрист семьи Оксана Бибичева.

Ранее стало известно, что россиян стали чаще обманывать при бронировании жилья. По оценкам общественной организации «Опора России», серый рынок составляет в зависимости от региона 30-60 процентов.

Нина Ташевская
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Обманутые россияне переехали из двухкомнатной квартиры в палатку
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