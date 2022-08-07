Россиян начали чаще обманывать при бронировании жилья

«Опора России»: россиян стали чаще обманывать при бронировании жилья

Вице-президент общественной организации «Опора России» Алексей Кожевников заявил, что россиян начали чаще вводить в заблуждение на рынке бронирования жилья через онлайн-платформы. В беседе с РИА Новости эксперт сообщил о намерении изучить механизмы проверки данных участников рынка и качество услуг в этой сфере.

«В последнее время организация ["Опора России"] фиксирует случаи обмана или введения в заблуждение при бронировании объектов жилого сектора размещения через платформы онлайн-бронирования. По нашим оценкам, серый рынок составляет в зависимости от региона 30-60 процентов», — сказал Кожевников.

По словам общественника, его организация отправила письма крупным российским системам онлайн-бронирования с просьбой озвучить информацию о качестве услуг объектов размещения, представленных на их площадках. Отмечается, что агрегаторов, в частности, попросили рассказать, проверяют ли они объявления на достоверность, есть ли у них система проверки жалоб пользователей, дают ли они персональные данные сторон при возникновении споров, а также проверяют ли регистрацию граждан по месту пребывания.

Как объяснил Кожевников, его организация «Опора России» хочет понять, как системы онлайн-бронирования проверяют, что квартира, гостевой дом или апартаменты существуют в реальности, а их комплектация соответствует описанию из объявления. Эксперт подчеркнул, что не должно быть такой ситуации, когда гость приезжает, а в квартире или в номере все не так, как на фотографиях на сайте агрегатора.

Ранее глава агентства недвижимости «Эксперт-М» Марат Воробьев сообщил о росте числа мошенников на рынке аренды недвижимости в Сочи и на других российских курортах. Эксперт рассказал, как россиянам, которые ищут жилье для отдыха, избежать обмана.