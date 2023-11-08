Путин рассказал о порядке усиления Казахстаном потенциала ОДКБ

Путин: Казахстан усилит потенциал ОДКБ и будет ему содействовать

Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» рассказала, что инициативы Казахстана усилят потенциал ОДКБ во время председательства там.

Российский лидер уточнил, что также Казахстан будет содействовать совершенствованию возможностей объединения.

Ранее стало известно о предстоящем визите Путина в Казахстан, который состоится 9 ноября. Уточнялось, что глава государства проведет переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны намерены обсудить вопросы дальнейшего развития отношений, стратегического партнерства и союзничества.

25 октября Путин отметил высокий уровень отношений России и Казахстана. Он заявил, что сплочение двух стран отвечает интересам их народов и проходит в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте.

