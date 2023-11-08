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00:40, 8 ноября 2023Россия

Путин сообщил об ожиданиях России от ШОС

Президент России Путин заявил, что у Москвы особые ожидания от ШОС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в беседе с «Казахстанской правдой» заявил, что у Москвы особые ожидания от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, эта структура имеет мощный политический и экономический потенциал. «Ее [ШОС] географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы», — добавил политик.

Российский лидер подчеркнул, что привлекательность ШОС заключается в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия. По словам Путина, это выгодно отличает организацию от продвигаемых западными странами «узкоблоковых конструкций» с ограниченным, селективным составом участников.

Ранее советник верховного лидера Ирана (страна-наблюдатель в ШОС) генерал-майор Рахим Сафави заявил, что странам-членам Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, предложили заключать пакт о ненападении.

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