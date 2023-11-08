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00:47, 8 ноября 2023Россия

Путин высказался о значимости СНГ для Евразии

Путин: СНГ остается неотъемлемым элементом поддержания мира в Евразии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в беседе с «Казахстанской правдой» заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) остается неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии.

По его словам, с 1 января следующего года Россия будет председателем в СНГ. «Среди наших основных приоритетов – углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов», — подчеркнул российский лидер.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Содружество Независимых Государств сыграло большую роль для республики и ее граждан. По его словам, возглавляемое им правительство совместно с партнерами по СНГ работали над воссозданием экономических связей, существовавших в СССР.

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