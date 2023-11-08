Развеяны мифы о происходящем на секс-вечеринках

Вечеринки с сексуальным контекстом, или кинки-вечеринки, не связаны с опасностью для здоровья и не грозят привычной половой жизни участников, рассказала организатор таких мероприятий в России, секс-терапевтка Татьяна Дмитриева. Мифы о происходящем на таких вечеринках она развеяла в колонке для издания «Сноб».

По словам Дмитриевой, все кинки-вечеринки проходят по-разному: например, фейс-контроль или дресс-код напрямую зависят от профессионализма и намерений организаторов. Однако, добавила она, на таких вечеринках вовсе не обязательно заниматься сексом. «Главные ценности кинки-пати — свобода и безопасность. На вечеринках можно как осознать свои сексуальные предпочтения лучше и попробовать новые практики, так и просто потанцевать под качественную музыку, "выгулять" наряд, познакомиться с людьми, близкими по духу и ценностям», — объяснила эксперт.

Она также назвала заблуждением мнение о том, что на кинки-вечеринки ходят только маргинальные личности или люди с отклонениями. «Этичная практика сексуального разнообразия почти всегда сопряжена с психотерапией, а принципы отношений созвучны с тем, как выглядит здоровое выстраивание границ и ненасильственное общение. Опыт из кинки-культуры может помочь выстраивать коммуникацию в личной жизни или в работе менее токсичным образом», — заверила Дмитриева.

Кроме того, продолжила Дмитриева, визит на кинки-пати не грозит его участникам заболеваниями, передающимися половым путем, или принуждением к сексу.

На качественных кинки-ивентах нежелательные контакты между гостями вообще сводятся к нулю (также не нужно забывать про правило активного согласия). Если человек все-таки решит поучаствовать в практиках, на ивенте продуманы все меры сохранности физического здоровья ― в свободном доступе всегда есть средства гигиены и предохранения Таня Дмитриева организаторка кинки-вечеринок

Как утверждает эксперт, не соответствует истине и мнение о том, что участники таких мероприятий перестают наслаждаться «обычным» сексом. «Не существует никакой потребности выбирать что-то или отказываться от чего-то одного в пользу другого. Секс ― это живой и гибкий процесс, в котором разнообразие помогает надолго сохранить страсть и подогревать интерес и либидо», — заключила Дмитриева.

Ранее мужчина, посетивший вместе с женой секс-вечеринку, пожаловался, что чувствует разочарование и ревность после случившегося, а его супруга хочет повторить эксперимент. Хотя ему понравилось внимание и близость другой женщины, он признался, что больше никогда не хочет возвращаться туда и видеть жену с другими мужчинами.