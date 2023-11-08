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20:06, 8 ноября 2023Силовые структуры

Уголовник-рецидивист получил новый срок за нападение на пенсионерку

Шестикратно судимый уголовник напал на пенсионерку и получил новый срок

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Красноярском крае к восьми годам особого режима приговорили шестикратно судимого уголовника-рецидивиста. Об этом в среду, 8 ноября, «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

Новый срок россиянин получил за разбой с проникновением в жилище 69-летней пенсионерки под Минусинском. Заметив пожилую женщину на пути к своему дачному участку, злоумышленник счел ее легкой добычей. Перепрыгнув через забор, он ворвался в комнату женщины, та, испугавшись, отдала телефон, но уголовнику этого было мало — он схватил веревку и попытался задушить пенсионерку.

После непродолжительной борьбы злоумышленник связал женщине руки и занялся обыском помещения. Заметив, что ее мучитель отвлекся, пенсионерка бросилась бежать и принялась звать на помощь соседей. Разбойник схватил сумку с шестью тысячами рублей и убежал.

Найти и установить его личность позже помогли продавцы ломбардов, куда мужчина попытался сбыть телефон ограбленной россиянки.

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      Владимир Седов
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