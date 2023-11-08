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18:20, 8 ноября 2023Мир

Россия обратилась к главе ЮНЕСКО по поводу невыдачи виз российским делегатам

Постпредство РФ обратилось в ЮНЕСКО по поводу невыдачи виз российским делегатам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава российской делегации и замминстра иностранных дел России Александр Панкин обсудит с главой ЮНЕСКО Одри Азуле невыдачу виз делегатам из РФ. Об этом сообщили в российском постпредстве при организации, передает РИА Новости.

«На завтра запланирована встреча главы делегации, замминистра иностранных дел Александра Панкина с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле», — заявили в представительстве.

Как указали в постпредстве, Франция не выдала визы, несмотря на имеющуюся у российских делегатов аккредитацию, что призвано «затруднить работу российской стороны в ЮНЕСКО».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие российских представителей в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. По ее словам, несоблюдение обязательств «приобрело системный характер».

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      Виктория Кондратьева
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