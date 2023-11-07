Захарова обвинила Францию в срыве участия России на конференции ЮНЕСКО

Захарова заявила, что Франция сорвала участие России на конференции ЮНЕСКО

Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие российских представителей в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям Российской Федерации, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО», — уточнила дипломат.

По словам Захаровой, несоблюдение обязательств «приобрело системный характер». Захарова отметила, что оказалось сорвано участие в заседаниях заместителя главы делегации Александра Алимова, а также сотрудника комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Дипломат подчеркнула, что из-за несвоевременной выдачи документов ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко не смогла присутствовать на встрече нацкомиссий стран-членов ЮНЕСКО накануне открытия конференции.

Летом этого года большинство стран, входящих в ЮНЕСКО, поддержали возвращение США в организацию на условиях постепенного погашения долга. В голосовании приняли участие 142 страны. В пользу предложенного проекта резолюции высказались 132 делегации. Еще 10 стран выступили против, а 15 — воздержались.