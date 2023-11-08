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16:12, 8 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка родила ребенка на заказ и стала фигуранткой уголовного дела

В Москве завели дело о торговле людьми из-за продажи новорожденного ребенка

Фото: Gigin Krishnan / Unsplash

В Москве возбудили уголовное дело о торговле людьми. Об этом в среду, 8 ноября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Москвы.

По данным следствия, дело завели после обращения россиянки 1992 года рождения, которая рассказала, что некоторое время назад познакомилась в интернете с женщиной, заказавшей ей рождение ребенка за деньги. После процедуры ЭКО она забеременела и заказчица ежемесячно стала перечислять ей 25 тысяч рублей. После того, как родился мальчик, роженица передала его клиентке и получила остальную часть вознаграждения, общая сумма составила миллион рублей.

Обе россиянки задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

3 ноября сообщалось, что Никулинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении фигурантов уголовного дела о продаже новорожденных детей иностранцам.

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      Владимир Седов
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