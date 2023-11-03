Фигуранты дела о продаже детей иностранцам получили до 17,5 года колонии

Суд дал до 17,5 года колонии фигурантам дела о продаже младенцев иностранцам

Никулинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении фигурантов уголовного дела о продаже новорожденных детей иностранцам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы врачу Тарасу Ашиткову сроком на 17,5 года, врачу Юлиане Ивановой — на 16,5 года, акушеру-гинекологу Лилии Панаиоти — на 16 лет, а также суррогатным матерям Лилии Валеевой и Татьяне Блиновой — на 10,5 и 4 года соответственно. Всех их признали виновными в торговле людьми и приготовлению к торговле.

Следствием установлено, что за период с 2011 по 2020 год указанные лица вместе с директором Европейского медицинского центра продали 24 новорожденных с использованием поддельных документов для вывоза за границу. За свои действия они получили вознаграждение в размере 72,5 миллиона рублей.

Ранее суд приговорил к 19,5 года колонии строгого режима директора Европейского медицинского центра Владислава Мельникова — его признали виновным в 17 эпизодах торговли детьми.