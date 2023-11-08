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08:01, 8 ноября 2023Наука и техника

Обнаружены восемь новых суперземель

Космический телескоп TESS обнаружил восемь новых суперземель

Фото: NASA / Wikimedia

Астрономы обнаружили восемь новых экзопланет типа суперземля при статистической обработке данных, полученных телескопом TESS. Об открытии сообщается в препринте статьи, опубликованной на сайте arXiv.

Открытие было совершено в рамках проекта «Проверка транзитных экзопланет с использованием статистических инструментов» (VaTEST), целью которого является выявление ложных транзитных сигналов, выявленных TESS. Транзитный сигнал — это видимое падение яркости звезды, которое может быть вызвано прохождением крупного объекта, например, планеты, на ее фоне. Иногда транзитный сигнал может быть вызван звездой-компаньоном в двойных системах или естественной изменчивостью звезды.

Восемь потенциальных суперземель были подтверждены с использованием комбинации данных наземных телескопов, изображений с высоким разрешением и инструмента статистической проверки, известного как TRICERATOPS. Шесть из экзопланет являются подходящими кандидатами для дальнейшего изучения, поскольку являются краеугольными, то есть типичными планетами своего типа, и помогают объяснить эволюции космических тел размером между Землей и Нептуном.

Кроме того, две планеты — TOI-771b и TOI-4559b — пригодны для дальнейшего изучения атмосферы с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Предварительное моделирование продемонстрировало признаки углекислого газа, воды и метана, который является потенциальной биосигнатурой.

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      Александр Еникеев
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