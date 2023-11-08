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20:22, 8 ноября 2023Силовые структуры

Троим россиянам вынесли приговор за хищение миллионов рублей из магазинов

Под Тюменью осудили троих мужчин, похищавших деньги из банкоматов и терминалов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Тюменском районе суд приговорил на сроки от 15,5 до 17 лет лишения свободы членов преступной группы, похищавшей деньги из банкоматов и платежных терминалов. Общая сумма ущерба от их действий составила более 13 миллионов рублей, сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре региона.

Трое фигурантов дела признаны виновным в зависимости от роли и степени участия по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 («Кража»), части 3 статьи 30, пунктов «а», «б» статьи 158 («Покушение на кражу») и части 3 статьи 223.3 («Незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным ведомства, осужденные придумали схему кражи денег: они изготовили топливно-воздушную взрывчатую смесь и на авто приехали в поселок Богандинский. В ночь на 18 апреля мужчины у магазина развернули камеры видеонаблюдения, взломали дверь и попытались путем подрыва вскрыть банкомат. Однако у них это не получилось. Тогда сообщники вытащили из магазина платежный терминал, уехали с ним в поле и разломали. Такой же терминал они украли из другого магазина в поселке Червишево.

Известно, что в декабре 2022 года один из осужденных пытался в одиночку путем подрыва взломать банкомат в магазине, но не смог вскрыть технологическое отверстие для наполнения взрывчатой смесью.

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      Екатерина Кашурникова
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