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18:15, 8 ноября 2023Бывший СССР

В Киево-Печерской лавре отказались включить отопление

Союз православных журналистов: в Киево-Печерской лавре не включают отопление

Фото: Alina Smutko / Reuters

Руководство подведомственного украинским властям музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» отказалось включить отопление в помещениях монастыря. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале со ссылкой на источник в лавре.

«Чиновники пообещали, что отопление не включат вообще. Как считают представители лавры, все это делается для того, чтобы выжить людей из занимаемых ими монастырских корпусов», — заявили в организации.

Ранее стало известно, что доступ к мощам в Киево-Печерской лавре сделали платным и доступным только в рамках экскурсий, стоимость которых составляет от 150 до 2000 гривен (от 390 до 5100 рублей).

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      Семен Александров
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